Ingen fleire sjuke, så no opnar kanskje kinoen

Nyheiter

Volda kommune melder måndag ettermiddag at ingen nye voldingar har fått påvist koronasmitte, og at 334 hittil har blitt testa.

Kommunen førebur no å opne skulane for eldre elevar, og til helga kan det bli opning av Volda filmteater. For i nasjonale føringar er det opna for inntil femti personar på kino, så kinosjefen i Volda utarbeider no retningslinjer og tiltak.

Kriseleiinga, som er i møte kvar måndag og torsdag, skal no vurdere om Volda filmteater får opne komande torsdag.

Det er ikkje planar om å opne for besøk på institusjonane i Volda før det vert opning for det nasjonalt.