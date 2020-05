Endeleg noko som ikkje er avlyst

Nyheiter

Ørsta Fjellmaraton 2020 kjem til å bli arrangert, skriv arrangørane på si heimeside. Datoen er 20. juni.

– Regjeringa har no opna opp for arrangementet med inn til 50 deltakarar. Og 7. mai skal regjeringa vurdere om det også blir lov med arrangementet for inntil 200 personar. Vi kryssar fingrane for det, skriv arrangørane.

Eit alternativ er å la deltakarane gjennomføre åleine, og registrere sine tider på ein treningsapp.

Løpet går frå Barstad i Follestaddalen, via Brekkeheida, og toppane Grøthornet, Sandhornet og Rambjøra, ned til Mossetra, over Dalevegen til Barstadheia og til mål på Barstad. Dei tøffaste tek to runder.

– Nytt av året er ei kortare løype for dei som synest 21. 1 km og 42.2 km er for langt. Løypa er 6 km og følger same trase som starten av den vanlege løypa, står det i meldinga frå arrangørane.