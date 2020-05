Nyheiter

16 Om ei lita stund ser de meg ikkje lenger, og om endå ei lita stund skal de få sjå meg.» 17 Då sa nokre av læresveinane hans seg imellom: «Kva meiner han med det han seier til oss: ‘Om ei lita stund ser de meg ikkje, og om endå ei lita stund skal de få sjå meg’ og: ‘Eg går til Far’? 18 Kva tyder dette: ‘om ei lita stund’? Vi skjønar ikkje kva han snakkar om.» 19 Jesus visste at dei ville spørja han, og han sa: «Snakkar de om det eg sa: ‘Om ei lita stund ser de meg ikkje, og om endå ei lita stund skal de få sjå meg’? 20 Sanneleg, sanneleg, eg seier dykk: De skal gråta og klaga, men verda skal gleda seg. De skal sørgja, men sorga skal vendast til glede. 21 Når ei kvinne skal føda, er ho uroleg, for tida hennar er komen. Men når ho har fått barnet, hugsar ho ikkje lenger kor vondt ho hadde, så glad er ho fordi eit menneske er fødd til verda. 22 På same måten er det med dykk. No er de fylte av sorg, men eg skal sjå dykk att, og hjartet dykkar skal gleda seg, og den gleda skal ingen ta ifrå dykk. Joh 16, 16-22

«Alt blir bra!» Slik har vi lest på sosiale medium, lastebilkonvoiar og liknande dei siste vekene. Det starta med teikningar av ei regnboge og teksten «Tutto andra bene» i vindauge og balkongar i Italia og spreidde seg til store deler av verda. Regnbogen, som i Første Mosebok er teiknet på at det aldri meir skal kome ein storflom som skal legge jorda øyde, har desse vekene igjen blitt eit håps-symbol. Eit teikn på at alt vil bli bra.

Verda har verkeleg trengt håpet desse vekene. Håpet at om dette går over. At vi snart kjem oss tilbake til kvardagen. Møtast i klasserom og kantine, på kafèbesøk og i bursdagsselskap. At verda igjen blir slik vi kjenner den. Og ja, for dei fleste av oss vil det meste bli som før. Men for nokre kan såra som har blitt skapt desse vekene bli arr som er med dei resten av livet. Økonomiske, relasjonelle eller fysiske sår. Så kanskje blir ikkje alt bra for alle. Men betre skal det uansett bli!

Søndagens tekst frå Johannesevangeliet 16,16-22 er også håps-ord. Dei er ord om ei betre framtid. Ei framtid med nærvær og glede. Det er Skjærtorsdag og siste kveld med gjengen. Alvoret har så smått begynt å sive inn hos læresveinane. Dei har begynt å ane at reisa med Jesus er i ferd med å ta ei heilt ny vending. Ei vending dei ikkje er klar for. Ei vending dei ikkje har sett kome. Den lange oppturen og festreisa med under og teikn, Hosianna-rop og glede er i ferd med å få ein bråstopp. Dei forstår ikkje, men dei aner at noko kjem som er heilt utanfor deira kontroll. Jesus skal bli borte for dei og kome igjen. Dei skal gråte, klage og sørgje, men sorga skal vendast til glede. Kva er det som ventar dei? Kva er det som kjem rundt neste sving?

Jesus veit at læresveinane treng håp i møte med det som kjem. Han veit at om dei skal tåle langfredagens mørke og alt som seinare kjem, så må dei ha noko å sjå fram til. Om dei skal makte avstanden og fråværet, så treng dei håpet om nærvær og glede. «No er de fylte av sorg, men eg skal sjå dykk att, og hjartet dykkar skal gleda seg, og den gleda skal ingen ta ifrå dykk.

Alt blei ikkje bra for læresveinane, verken påskedag eller seinare. Dei var framleis redde. Og sjølv om dei fekk møte Jesus etter oppstoda, var han ikkje saman med dei på same måten som før. Han kom, var der litt og så var han med eitt borte igjen. Dei må ha sakna han. Orda. Tryggheita. Omsorga.

Eg tenker at dei såg mykje film i dagane, vekene og åra som kom. Ein indre film der dei spelte av scenene frå denne siste kvelden. Høyrde orda igjen og igjen: «De skal sørgja, men sorga skal vendast til glede», «No er de fylte av sorg, men eg skal sjå dykk att, og hjartet dykkar skal gleda seg, og den gleda skal ingen ta ifrå dykk».

Eg trur desse orda blei håps-ord som ga læresveinane styrke til å tru og halde ut. Til å stå i livet og møte det som kom. Motstand. Forfølging. Fengsling. Og til slutt døden. Dei trengte verkeleg håpet, læresveinane til Jesus. Håpet om at sorg og fråvær skulle bli erstatta av glede og nærvær.

No er det vår tur til å finne håp og styrke i Jesu ord. Håp og styrke til å leve våre liv, tåle avstand og fråvær og alt som har vorte annleis. Styrke til å tåle det som skal tålast og på same tid utfordre det som må verte utfordra. For det er slettes ikkje alt som skal tålast! Verken no eller til vanleg. Verda er full av bindingar, økonomisk og sosial urettferd og menneskeskapte strukturar som bør og skal rivast ned. For også slik kan Gud vende sorg og gråt til glede. Gjennom einskildmenneske og samfunn som seier «Stopp! Nok er nok! Vi vil ikkje meir! Vi vil handle. Vi vil rettferd!»

For meg er det dette det handlar om når Kyrkja seier ja til å samarbeide med Bygdepride. Det handlar om at kyrkja er med å seie: «Det skal vere greit å vere homo i bygda vår. Du høyrer til som skapt og elska av Gud.» Og for meg er det dette det handlar om når biskopane våre seier frå om at einslege born i Moria-leiren og andre flyktningeleirar må verte evakuert. Vi kan ikkje berre vente på at Gud skal vende sorg til glede. Som medmenneske er vi kalla til gå saman med dei som gret og er i nød, og kjempe for rettferd og fridom!

Læresveinane visste på ingen måte kva dei gjekk til etter påskehendingane. Dei visste ikkje kva framtida ville bringe. Men minna frå den siste kvelden gav dei styrke til å gå, sjølv dei tyngste stega når livet var på det aller tyngste og aller mørkaste. Orda om at Jesus skulle sjå dei att ga dei styrke til å vere hans vitne. Kraft og mot til å vitne om livet i ord og gjerning!

Vi veit heller ikkje kva framtida bringer. Men vi kan, som læresveinane, få gå i tillit. Tillit til han som har sagt: «Og sjå, eg vil vere med dykka alle dagar så lenge verda står.» Matt 28,20.

Vi veit ikkje kva morgondagen bringer, og det er ikkje sikkert alt blir bra. Men uansett korleis vegen blir, så går vi ikkje åleine. Han som lova læresveinane at han skulle sjå dei att, han går og saman med oss i dei djupe dalane, på dei høge toppane og alle stega midt imellom. Vi ser han ikkje, men kan ane at han er der. Han går der saman med oss og alle menneske som kjemper for rettferd, fridom og respekt!

Og den gleda, den kan ingen ta frå oss!