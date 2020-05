Skyteprøve frå i fjor gjeld på jakta i år også

Nyheiter

Fordi koronasituasjonen gjer det vanskeleg for storviltjegerar å avlegge skyteprøve, opnar Miljødirektoratet for at skyteprøve frå i fjor òg kan gjelde i år.

– Dette er ei pragmatisk løysing i år for å innfri dei smittevernrestriksjonane som gjeld og samtidig kunne gjennomføre jakta i haust, seier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Jegerar må kvart år må avlegge og bestå ein skyteprøve for å kunne delta på storviltjakt. For å vareta smittevernreglar, og omgå problem med redusert kapasitet på skytebaner, vil Miljødirektoratet opne for at bestått skyteprøve frå førre jaktår også vil gjelde for jaktåret 2020/2021.

Dette gjeld jegerar som har betalt jegeravgift og som har rapportert til Statistisk sentralbyrå at dei har jakta storvilt i jaktåret 2019/2020.

Jegerar som ikkje avla skyteprøve i fjor må avlegge prøve på ordinær måte for å kunne jakte til hausten. Det same gjeld nye jegerar som skal jakte for første gong.

– Vi forventar god kapasitet på skytebanene til å handtere skyteprøven for desse gruppene til hausten ettersom andre jegerar slepp å avlegge ny skyteprøve i år, seier Hambro.

Endringa vil gjelde i år, og er fastsett som ei mellombels forskriftsendring. Det er ikkje gjennomført høyring før fastsetting av forskrifta, men Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) og Det frivillige Skyttervesen (DFS) sentralt er konsultert, skriv Miljødirektoratet.