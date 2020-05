Gråmåsen: Reinhaldsverk nummer ein på kysten

Nyheiter

I dag skal eg halde meg langt unna småfuglane. Eg kjem attende med ein interessant art neste gong, men i dag skal eg til sjøss. Og vil eg verkeleg treffe på denne karen eg no snakkar om, har eg med meg fiskesnøra og ventar på godt bit der seien står.

Det er rutine i dette. Når bøtta eller baljen er fylt opp med fin småsei – eller litt større sei frå djupare vatn -, kan det vere stilt og tomt tundt båten. Men ikkje før har den kvasse kniven spretta første fisken, gjerne før eg har rukke å kaste inventaret over bord, så er første representant for reinhaldsverket på plass.

Kvar dei kjem i frå, kan du gjerne lure på. Ikkje ein fugl å sjå, kanskje blankt hav i alle retningar, men ein stad vaktar eit grått og trasig blikk havet, og på nokre minutt er himmelen over båten og sjøen rundt fylt opp med svoltne, grådige, egoistiske og vrælande gråmåsar, pluss nokre litt større svartbakar og nokre andre arter, sildemåsa, fiskemåse, kanskje nokrekrykkjer og sommarstida: nokre elegante terner som bråstuper ned og nippar til seg leverbitar som flyt omkring etter fleire durable sjøslag, der gråmåsen er i fleirtal og ikkje unner nesten sin den aller minste matbit.

«Eg hater måker!» Utropet kjem frå legendariske Odd Børretzen. Diverre er han ikkje åleine om det. Men måse er ikkje berre måse. Eg trur har først og fremst hatar fiskemåsen som rett nok skrik, skingrande til og med. Og går til åtak på folk som kjem for nær reir eller ungar, faktisk eit typisk bymiljøfenomen i dag. Men han som finn ut at stundom er det all right, er kanskje så mykje ute på havet at han har mest komtakt med gråmåsen, sjølv om denne arten ikkje skrik. Han remjar. Vræler. Men heilt korrekt: Han skal ha,ha,ha! Mat.

Gråmåsen er ei stor fugl. Berre svartbaken er større. Og gråmåsen er reinhaldsverk nummer ein på kysten. Han er relativt talrik hos oss, hekkar gjerne i små koloniar på små holmar og lagelege plassar på fastlandet. Utsjånad kan likne på ein fiskemåse, men storleiken markerer tydeleg at dette er ein gråmåse. Og læta hans er langt frå fiskemåsen. Eg hugsar folk kalla gutungar i stemmeskiftet for gråmåsar, og likskapen mellom ein stor konfirmant og ein gråmåse er klar nok, vel å merke på lyden.

Gråmåsen er hos oss heile året. På øyar og nes langs heile kysten finn du han, alltid speidande med eit grått, stikkande blikk ut over sjøen på evig matjakt. Og kjem ei snekke eller ein skark tøffande inn frå feltet, har gråmåsen full merksemd på farkosten, og den minst rørsle av mannskapet får gråmåsen til å ta til vengane for å sjekke om noko etande vert kasta på sjøen.

Gråmåsen er nokså tillitsfull, berre han ser sjanse til ein matbit. Tek du innmaten or ein passe stor sei og held godbitane freistande i handa, er det ikkje uvanleg at gråmåsen manøvrerer seg heilt inntil handa di og snappar til seg fiskemage og tarmar og lever. Og straks er der ein heil flokk med vrælande, misunnelege gråmåsar som prøver å stele maten frå han som var modig og tok imot det du serverte.

Det hadde nok vore litt tomt på fiskefeltet om ikkje gråmåsen var der og held deg med lag. Eigentleg er han ein vakker, staseleg fugl, men reint personleg likar eg ikkje augene hans. Og framferda, når nokon i familien eller vennekrinsen har fått noko godt, er av og til litt for menneskeleg. Då er det godt, når du har fått så mykje fisk at det kanskje kan vere noko til alle.