- Har stilt spørsmål om arkeologisk registrering

Nyheiter

Møre og Romsdal fylkeskommune har stilt krav om arkeologiske registreringar innanfor planområdet som er varsla for områdeplan for Legene. I formannskapsmøtet tysdag opplyste ordførar Stein Aam at han har stilt spørsmål kring dei arkeologiske registreringane.

– Det er naudsynt for å kome vidare i saka. Vi må få ei klarlegging for å kome oss vidare, sa Aam.

Formannskapet har løyvd inntil 600.000 kroner for at arbeidet skal gjennomførast.

– Så langt råd må den arkeologiske registreringa tilpassast det endelege planområdet som vert teke stilling til seinare, heiter det i vedtaket.