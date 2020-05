Slagsmål, urinering på offentleg stad og bråk i sentrum

Nyheiter

Politiet i Møre og Romsdal har rapportert om ein relativt stille natt til 1. mai. Av hendingane dei har rapportert om skjedde mange i Ørsta.

Klokka 03.00 vart ein mann meldt for urinering på offentleg stad.

I sentrumsområdet fekk ein bilførar munnleg pålegg om å dempe musikken.

Klokka 04.00 vart ein rusa mann køyrt til politiarresten i Ålesund for avrusing. Politiet skriv på Twitter at mannen ikkje var i stand til å ta vare på seg sjølv og at han hadde krangla med andre person i Ørsta sentrum.

Ein annan rusa person vart i same tidsrom køyrt heime til sine føresette etter eit slagsmål i sentrumsområdet. Politiet opplyser at det vert oppretta sak.