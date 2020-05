Nyheiter

I fjor gjorde kommunestyret i Ørsta vedtak om områderådereguleringsplan for Myklebust setremark som omfattar Myklebustsetra. Vedtaket vart klaga på av nokre grunneigarar via Advokatfirmaet Hjort Da. Klagen går mellom anna på ny regulert tilkomst til eigedomen. Formannskapet har handsama saka og gjekk samrøystes inn for tilrådinga til administrasjonen.