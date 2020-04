Nyheiter

Politikarane i formannskapet var samstemte i at Ørsta kommune må bidra inn i næringslivet som no er hardt råka av koronakrisa. Utvalet fekk grundig orientering frå næringssjef Odd Magne Vinjevoll om situasjonen i dei ulike bransjane, og Ørsta kommune har og utarbeidd ei liste over gryteklare prosjekt som kan vere med på å skape aktivitet frå ulike bedrifter.