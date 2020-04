Har inngått kontrakt for Vartdalsfjorden

Nyheiter

Statens vegvesen har inngått kontrakt med arbeidsfellesskapet Dr.techn. Olav Olsen og Norconsult for utvikling av prosjekteringsgrunnlag for tre planlagde brukryssingar over Halsafjorden, Sulafjorden og Vartdalsfjorden. Det opplyser Statens vegvesen i ei pressemelding.

– Dei siste åra har vi gjennomført eit betydeleg arbeid med innsamling av måledata i fjordsystema på dei tre fjordane, seier prosjektleiar Jørn Arve Hasselø.

Måleprogrammet omfattar mellom anna vind-, straum- og bølgjemålingar, djupnedata og terrengmodellar av havbotnen i tillegg til marine grunnundersøkingar. Desse målingane vert fortløpande analysert og tolka. Resultata av målingane skal danne grunnlaget for utviklinga av eit regelverk for prosjektering av dei ulike brukonsepta.

– Når prosjekteringsgrunnlaget er fastlagt, skal dette bli nytta til planlegging og prosjektering av forprosjekter for brukonsepta over Halsafjorden, Sulafjorden og Vartdalsfjorden. Vi ser fram til eit godt samarbeid med Dr.techn. Olav Olsen og Norconsult, seier Hasselø.