Framleis stengde høgskular

Kunnskapsdepartementet har bestemt at dei strenge korona-reglande for høgskular og universitet ikkje blir lempa på med det aller første.

Bakgrunnen for denne presiseringa er at departementet hadde oppfatta rykte om at det ville kome nye retningsliner alt denne veka, men det gjer det altså ikkje: "Trolig vil det komme nye vurderinger av nasjonale tiltak og eventuelle videre åpninger av samfunnet neste uke", skriv KD og legg til at departementet vil melde om nye tiltak så tidleg som råd slik at det skal bli tid til å førebu enderingar. Alle tilsette på Høgskulen i Volda fekk vidaresendt e-posten frå departementet onsdag.