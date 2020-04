Nyheiter

Volda kommune melder fredag føremiddag at ein heller ikkje denne veka har fått påvist fleire korona-smitta voldingar. Dermed er det fem veker sidan den siste testa positivt.

Til no er 305 personar i Volda kommune testa for korona-smitte, og den femte og førebels siste testa positivt 25. mars. Men det kan vere mørketal, og kommunen understrekar at det framleis er svært viktig å følgje smittevernråda.