Politikarane vil greie ut eit anna alternativ

120 barn skal ut av barnehagane i Ørsta kommune til hausten og over i skulen. Totalt har det kome inn 148 søknader om barnehageplass og det gjer at alternativ tenking må til for å finne nok plassar. Ni av søkarane hadde ikkje rett på barnehageplass. Sæbø barnehage hadde sytten nye søkarar og Dalane barnehage hadde tretten. Resten av søkarane var fordelt utover barnehagane i Ørsta sentrum. I hovudsak er barnehageplassar for barn under tre år som er mangelvare til komande barnehageår.