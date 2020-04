Ber alle med luftvegsinfeksjon om å melde seg for testing

Nyheiter

Kommuneoverlege Inger Lise Kaldhol ynskjer å teste fleire med symptom på luftvegsinfeksjon, og ber alle om å ta kontakt.

Det melder Volda kommune på si nettside.

Det har kome nye testkriterium der det er opna for å teste barnehage- og skulebarn og desse sine familiar. Dette gjeld også tilsette i barnehage og skule. For å få betre oversikt over koronasituasjonen ynskjer Kaldhol at dei som har symptom på luftvegsinfeksjon tek kontakt.

Det er ledig kapasitet til å teste fleire. Dersom det vert stor pågang vert dei med tilknyting til barnehage og skule prioritert.