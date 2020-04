Nyheiter

I 2019 hadde Ørsta kommune eit netto driftsresultat på minus 1,6 millionar kroner og eit rekneskapsmessig mindreforbruk på 16,5 millionar kroner. Formannskapet handsama årsrekneskapen og årsmeldinga for 2019 tysdag. Per Are Sørheim (H) meiner at det på kort sikt ikkje er problematisk om kommunen går litt i underskot, men at det er kostnadsutviklinga som bør bekymre fleire.