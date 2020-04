Slaktar domstolforslaget til regjeringa

Nyheiter

Ørsta kommune har saka om ny domstolsstruktur til høyring. Kommunen skal gje fråsegn både til forslaget om ny domstolsstruktur frå Domstolkommisjonen, og forslaget frå Justis- og beredskapsdepartementet.

Fyrstnemnde forslag medfører ei nedlegging av jordskifteretten i Ørsta og ei nedlegging av Søre Sunnmøre tingrett. Kommunedirektøren ber formannskapet kontant avvise dette forslaget.

Ho er også svært kritisk til forslaget frå Justis- og beredskapsdepartementet.

– Kommunedirektøren finn det positivt at regjeringa signaliserer at ho ønskjer å halde oppe ein desentralisert domstolsstruktur for å behalde kompetansearbeidsplassar i distrikta, og sikre brukarane nærleik til domstolane, seier ho i saksutgreiinga.

Men det er også det einaste positive ho finn med forslaget.

Ho tolkar departementet sitt forslag slik at dei sluttar seg til Domstolkommisjonen sitt forslag om å legge ned jordskifteretten i Ørsta.

– Her er det viktig at ein har tenester i nærleiken av kvar brukarane er. Her er plasseringa i Ørsta sentral i forhold til kommunar på heile Sunnmøre, seier kommunedirektøren.

Ho peikar på at departementets sitt alternative forslag ikkje inneheld ei utgreiing om korleis det er tenkt at rettsstadane skal vere organisert, om kva oppgåver og bemanning desse skal ha eller om dei skal ha ei minimumsbemanning.

– Forslaget om at dette skal fastsetjast gjennom ei forskrift på eit seinare tidspunkt, inneber difor stor usikkerheit med omsyn til om dette i realiteten vil innebere tap av statlege arbeidsplassar, kommenterer kommunedirektøren.

Ho finn det vanskeleg å sjå av forslaget om til dømes Søre Sunnmøre tingrett skal ha ei fast minimumsbemanning som berre består av ein embetsdommar, eller av tilreisande dommarar.

– Då er det vanskeleg å sjå korleis forslaget vil oppfylle regjeringa sin intensjon om kompetansearbeidsplassar i distrikta, og nærleik til brukarane, kommenterer kommunedirektøren.

– Ei reisetid på oppimot 3 timar kontra noverande situasjon med køyring i ein time for å få ei enkel notarialstadfesting vil innebere det stikk motsette, heiter det frå kommunedirektøren.