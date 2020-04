Opnar for utebesøk ved sjukeheimane

Nyheiter

Det er grunn for å framleis ha streng besøkskontroll i institusjonane då dei sårbare bebuarane våre har auka risiko for alvorleg sjukdom ved koronasmitte. Det er ikkje uventa om det vert meir smitte når samfunnet gradvis opnast meir opp, heiter det i ei melding på kommunen si heimeside.

I samråd med kommuneoverlege vil me likevel frå måndag 27. april gi ei begrensa opning for besøk på både Ørstaheimen, Hjørundfjordheimen og Vartdal helsetun, heiter det frå kommunen.





Inntil vidare ønskjer kommunen at besøk føregår ute. Dei som ikkje kan flyttast ut, må venta med besøk. Besøk må avtalast med den aktuelle avdelinga i forkant.

Retningsliner:

Personal frå avdeling hjelper bebuarane ut.

Kvar bebuar kan ha maksmimalt to gjester. Gjestene skal vera heilt friske og ikkje ha vore eksponert for Koronavirus/Covid eller kome frå område med Covid-utbrot.

Gjestene skal halde to meter avstand til bebuar og ikkje ha fysisk kontakt. Likevel skal dei desinfisera hender med sprit når dei kjem og før dei set seg ned (pleiar må ta med sprit ut til gjestar).

Gjestar skal ikkje servera sjokolade, frukt, mat.

Besøka blir i avgrensa til 15 minutt. Pleiar har ansvar for å henta inn att bebuar og sprita av stolar som er brukt.

Det skal vera minimum 5 m mellom ulike besøksgrupper.

- I spesielle høve, hovudsakleg ved alvorleg sjukdom, kan det gjerast andre unntak. Desse unntaka skal avklarast mellom avdeling og sjukeheimslege.

- Retningslinjene over gjeld inn til vidare og kan bli endra på kort varsel. Det er venta at ein nasjonal vegleiar vil komma på plass og me vil tilpassa våre rutiner til desse, heiter det frå kommunen.