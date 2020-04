Nyheiter

Sjeldan maritim gjest i Ørsta søndag- måndag. Det er KNM " Storm" som har vore her, og låg ved Ørstaterminalen natt til måndag.

– Vi er på ei nasjonal patrulje, og var her for å overnatte. Vi prøver å besøke ulike plassar, og valde Ørsta fordi det var fleire om bord som ikkje hadde vore her før. Og her er verkeleg fint!, seier skipssjefen om bord til Møre-Nytt.

Han fortel at mannskapet rakk ein kort fjelltur søndag, men måndag, då finvêret verkeleg slo til, vart det ikkje tid til slikt.

– No er vi på veg ut fjorden, seier skipssjefen då Møre-Nytt snakka med han litt før klokka 11.00.

Då hadde dei hatt ei formiddagsøkt med øving på å legge til kai ved Ørstaterminalen.

– Det er ein del nye folk om bord, forklarer skipssjefen.

KNM "Storm" er eit mtb-fartøy i Skjold-klassen, som har vorte kalla " verdas raskaste krigsskip". Toppfarta er 60 knop, og marsfarta 47 knop. Fartøyet er 47,5 meter langt og 15,5 meter breitt, og har normalt eit mannskap på 16, i følge Wikipedia.