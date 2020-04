Påska og vegen vidare

Nyheiter

Denne lammesesongen har mange nye lam fått namn som ingen har høyrt før: Korona, Kovida og Karantena verkar til å vere humoristiske innslag som ein slags kommentarar til den rare tida vi lever i. Ja, tiltaka rundt epidemien har kosta oss mykje, men endeleg no peikar pilene rette vegen. Det er grunn til å vere optimist! Vi får håpe at vi har vore gjennom det verste. Og sol, vår og nye lam som kjem til verda minner oss på at det er liv og håp, og vi har mykje godt i vente.

Med påska bak oss, inviterer bibeltekstane oss til vidare refleksjon inn i dagane som kjem. For påska slutta ikkje med død og sorg, men med liv og håp. Undring, tvil og til slutt tru fulgte læresveinane i vekene etter mysteriet med den tome grava. Guds plan var større enn nokon hadde våga å håpe på.

Men kva no? Kva skal vi gjere og kvar skal vi gå med dette vi har opplevd? Denne forvirringa var tydeleg skriven i andleta på Jesu næraste vener i tida etter påske.

Jesu ord frå bibelteksta i dag inviterer oss til å sjå det heile frå sauene sitt perspektiv. Dei treng ein gjetar som kan leie flokken. Og kjenneteiknet på ein god gjetar er at han verkeleg er glad i sauene sine. Jesus peiker på seg sjølv, og seier at: Det finst ingen større måte å vise kjærleik på, enn å gi livet sitt for flokken.

Jesus er ikkje ein leiar som gjer dette for eiga prestisje eller vinning, han misser jo sitt eige liv.

Og nettopp dette er det som gjer at Jesu ord er verd å lytte til. At han ikkje søker makt eller eiga vinning, han gir sitt liv av kjærleik. Dette faktum gir ein kraftimpuls til oss resten av året. Kvifor lytte til Jesu ord? Fordi orda hans gir oss noko å satse livet på. At han ikkje har forlatt flokken sin, men at han fortsatt er nær hos oss. Også i denne tida vi lever i no, er den Oppstadne her hos oss, og vil vise oss ein veg ilag med Han.

Søndagens bibeltekst: Joh 10,11-18

11 Eg er den gode gjetaren. Den gode gjetaren set livet til for sauene.

12 Men leigekaren, som ikkje er gjetar og ikkje eig sauene, han lèt sauene vera og rømmer når han ser ulven koma. Og ulven herjar mellom dei og jagar dei frå kvarandre.

13 For han er leigekar og har ikkje omsorg for sauene.

14 Eg er den gode gjetaren. Eg kjenner mine, og mine kjenner meg,

15 slik som Far kjenner meg og eg kjenner Far. Eg set livet til for sauene.

16 Eg har òg andre sauer, som ikkje høyrer til denne flokken. Dei òg må eg leia; dei skal høyra mi røyst, og det skal bli éin flokk og éin gjetar.

17 Far elskar meg fordi eg set livet til så eg kan ta det tilbake. 18 Ingen tek livet mitt, eg gjev det frivillig. Eg har makt til å gje det, og eg har makt til å ta det tilbake. Denne oppgåva fekk eg av Far min.»

