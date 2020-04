- Dette er historia om Bjarne Høidahl (f. 1916), ei historie så trist at ho nesten ikkje er til å tru

Nyheiter

I ein rapport frå London datert desember 1943 heiter det at han snakkar «en Ørsta-lignende dialekt». Men han hadde talemålet sitt frå Volda der faren var postmeister. Sjølv gjekk han i teneste for den tyske okkupasjonsmakta m.a. som infiltratør og provokatør. I denne tenesta hadde han ein periode same føringsoffiser som Henry Rinnan. Men voldingen var så elendig i arbeidet at tyskarane miste tolmodet og sende han i konsentrasjonsleir i Tyskland. Han overlevde så vidt. I desse dagar er det 75 år sidan han kom til Sverige med Røde Kors. Han må ha kome med Dei kvite bussane.