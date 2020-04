Vurderer besøk utandørs

Nyheiter

– Ørsta kommune har som andre kommunar i nærområdet valt å halde fram med å vere svært forsiktige med å opne opp for besøk på sjukeheimane i kommunen vår. Det blir lagt til rette for at pårørande får kome i situasjonar der livet går mot slutten, og det vil vi strekke oss for å få til på ein god måte, seier kommuneoverlege Unni Natås.