- Russefeiringa 2020 vert ikkje heilt som alle andre russefeiringar

- Pandemien set ein effektiv stoppar for tradisjonell russefeiring i år, opnar politiet brevet med.

Og dei oppmodar vidare russen om å vere kreative.

- Omsynet til at vi alle skal halde oss friske, og at vi ikkje får spreiing av smitte i samfunnet, gjer at årets russekull ikkje kan feire på same måte som tidlegare år. Det er sjølvsagt lov å tenkje at dette er utruleg trist,men det kan også vendast til noko positivt. Russefeiringa i år vil i motsetning til tidlegare russefeiringar gå inn i historiebøkene, og russen i år vil få ei feiring som skil seg heilt ut frå det vanlege. Russen i 2020 får eit unikt høve til å finne kreative løysningar på korleis det kan feirast utan å utsette kvarandre for smitterisiko, og korleis det kan markerast at russen deltek i samfunnsdugnaden og tek samfunnsansvar.

Får ikkje dele ut russekort

- Vi i politiet ynskjer å bidra til eit godt samarbeid rundt mulige aktiviteter som russentar initiativ til. Bruk den lokale kontakta de har i politiet for å få gode råd, skriv politiet, og listar opp nokre råd dei oppmodar russen om å følge:

* Russen må rette seg etter norske lover og reglar, slik som alle andre. Dette gjeld alt frå ordensforstyrringar, vald, støy, nattero, smittevern, bruk av rusmidlar, brot på trafikkreglane til forsøpling. Politiet er verken snillare eller strengare med russen enn innbyggjarane elles. Russedressane gjev ikkje utvida rettar på noko vis.

* Russen må rette seg etter helsestyresmaktene sine tilrådingar til ei kvar tid. Akkurat no kan maksimalt fem personar samlast med to meters avstand. Tilrådinga om handvask gjeld, og for all del ikkje del flaske

* Ikkje del ut russekort no – det kan overføre smitte.

- Politiet i Møre og Romsdal ynskjer dykk til lykke med innspurten i den vidaregåande skulen, med russefeiringa, og all mogleg lykke vidare i livet.

Heile brevet frå politiet til russen kan lesast her.