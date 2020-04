Kjellen tek steget til den virtuelle scena - og han har med seg ein venn

Nyheiter

Ein røynd ferjemann kan leve lenge på berre luft og kjærleik, men no har einsemda vart både lenge og vel for Kjell "Kjellen" Bigset. Han saknar gjengen sin og tek no steget til den virtuelle scena.

- Grunna korona og stengde scener i heile verda, gjer humorgjengen i Klypa endeleg alvor av trugslane om å sende live på Facebook. Vi saknar dykk så inderleg der ute, at no må vi rett og slett treffast, melder dei på Facebook-sida si.

Kjellen har invitert med seg ingen ringare enn militærkompisen sin Jann Leite, og skal køyre "Klypa-live spesial".

- Her vert det konkurranse med premiar, debatt, snikk-snakk, og ikkje minst: musikalske godbitar.

Musikalsk gjest er country-stjerna Louis Myklebust.

- Så spenn deg fast og ver med på fredagsunderhaldning utanom det vanlege, oppmodar Kjellen sjølv.

Om det ikkje er steikje fine gardiner, så er det i alle fall meget oppegåande, er det vel lov å seie.

Arrangementet er å finne på Facebook og er eit samarbeid med Tikkio og Pettersen medieproduksjon og Sparebank1 SMN.