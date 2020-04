Framleis uvisse om 17. mai-markering

Nyheiter

Det seier leiar i Ørsta IL Fotball, Arnstein Sandvik.

Fotballgruppa har i ei årrekkje stått som arrangør av 17.mai-feiringa i Ørsta. I år gjer korona-situasjonen den tradisjonelle markeringa umogleg.

– Vi skal ha eit møte med Ørsta kommune for å høyre litt om kva som er mogleg å få til. Eg veit også at korpsa i bygda mobiliserer for å kunne spele litt. Det er også sagt at det kan vere mogleg å få til ei digital overføring av eventuelle utvalde talar og kransenedleggingar, men som sagt, lite er klart enno, fortel Sandvik.

– Vi må rekne med at det vil kome fleire føringar frå regjeringa også, om korleis 17. mai- markeringa kan gjennomførast.