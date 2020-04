Nyheiter

Fjord1 avviklar råd til passasjerar om at ein bør sitte i køyretøyet under overfarten.

-Passasjerar kan bruke passasjersalongane som vanleg under føresetnad av at einfølgjer nasjonale føringar for avstand til andre, skriv Fjord1 i ei pressemelding.

Driftsdirektør i Fjord1, Andrè Høyset presiserer at Fjord1 følgjer situasjonen tett, og atdet ligg oppdaterte smittevernvurderingar til grunn for at selskapet no lettar på nokre av tiltaka