Dei offentlege tannklinikkane opnar gradvis for pasientbehandling

Nyheiter

Dei nye tilrådingane frå Helsedirektoratet som kom 20. april, inneber at alle tannklinikkane vil opne for tannbehandling i løpet av dei to nærmaste vekene. Men dei som har symptom på luftveginfeksjon, må sjølvsagt vente med tannlegebesøket.

Og du som gjerne vil til tannlegen må ringe til klinikken og ikkje møte opp før du har fått ein avtale.

- For å redusere risiko for spreiing av koronasmitte blant pasientar og tannhelsepersonell, vil det framleis ikkje vere normal drift med ordinære tannhelsekontrollar og tannbehandling ved klinikkane, seier fylkestannlege Anthony Valen i Møre og Romsdal fylkeskommune

- Det betyr at dei som har fått avlyst den planlagde tannhelsekontrollen, må belage seg på å vente ei stund til før det kjem ny.

I forkant av ei eventuell undersøking hos tannlegen, må smittestatusen vurderast nøye. Har du forkjølingssymptom og/eller feber skal tannbehandling utsettast. Pasientar kan berre ha følge av ein person, som også må klarerast med tanke på smittestatus.