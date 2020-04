Volda skal vurdere å ta over Globalskulen.

Nyheiter

Kommunane som eig Globalskulen, Volda, Vanylven, Sande og Sykkylven er samde om at Volda bør overta huset der skulen held til, gjennom ei overtaking av selskapet Globalskulen AS.

– Eigarkommunane er samstemte om å be Volda vurdere overtaking av huset til takst, for deretter å legge ned selskapet. Volda kommune vert også spurt om å vurdere å ta over eigarskapen av Globalskolen AS, skriv leiaren for Globalskulen As Sverre Leivdal i ein e-post-korrespondanse med Volda kommune.

Til Møre-Nytt seier Leivdal at det har blitt stadig mindre aktivitet knytt til Av-senteret og Globalskulen, og at Globalskulen heller kan tenkje seg å vere leigetakar i huset.

Det er gjennomført ein takst, som verdset huset til fem millionar kroner.

– Leiga frå Globalskulen vil finansiere dei årlege utgiftene til kommunen ved ei eventuell overtaking, opplyser Sverre Leivdal.