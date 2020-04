Nyheiter

Politiet har, truleg for først gong, hatt farstkontroll i den forholdsvis nye 30-sona i Storgata i Volda sentrum. Kontrollen kjem få dagar etter at det vart kjent at bebuarar har klaga på råkøyring.

Politiet skriv på twitter: " Politiet gjennomførte trafikkontroll i Storgata i tidsrommet 10 - 11. 30 . Resultat fire forenkla førelegg. Høgste fart var 45 km/t."