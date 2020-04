Ber ørstingane om råd

Nyheiter

Har du tankar om korleis nye Ørsta vidaregåande skole og området kan brukast? Korleis kan bygget gi ein meirverdi for Ørsta? Det er utbyggaren, Møre og Romsdal fylkekommune, som spør. Den som vil kome med innspel vert invitert til digital workshop 6. og 8. mai. Denne gongen i digital versjon.

Framdrift trass korona

- Vi har heile tida jobba for å opprette holde framdrifta i prosjektet trass i koronapandemien. Målet med den digitale worskhopen er å få innspel om kva bygget og området kan brukast til, for at nye Ørsta vgs skal gi gevinstar for og meirverdi for heile Ørstasamfunnet, seier Per Olaf Skuseth Brækkan, bygg- og eigedomssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune i ei pressemelding.

Fylkeskommunen har sett av 300 mill kr til bygginga. No vil dei ha med innbyggarane i planlegginga gjennom ein brei brukarmedverknad.

- No er vi i ein såkalla open fase og ønsker innspel. Derfor håper vi at flest mogleg kan delta og bidra til å skape positive effektar for Ørsta, seier Brækkan.

Effektar for Ørsta

Alle som kan sjå for seg å bruke bygget eller området, eller som har nyttig kompetanse, eller vil bidra med idear, er hjartelag velkomne. Uavhengig eller avhengig av alder, livsfase, helse.

- Finst det aktørar eller bedrifter som ønsker å bruke bygget, og som ser for korleis dei kan skape nye aktivitetar? Då må dei bli med på workshopen. Areala i skolebygget har mykje ledig tid utover skoletida, og vi ønsker at fleire skal bruke desse, seier Brækkan

Tilbyr teknisk hjelp

Arrangørane veit at digitale møte kan vere ei barriere for mange som ønsker å delta.

- Vi vil tilby opplæring i dei digitale verktøya som skal brukast. Dei som melder seg på vil få rettleiing i møteinnkallingane som dei mottar på mail. I tillegg vil vi filme plenumsmøte i workshopen. Dette opptaket vil bli lagt ut på Ørsta kommune sine nettsider, og det vil vere mogleg å gi innspel på dette i etterkant, seier Ingvild Nistad, prosjektleiar i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Dei som vil delta på workshopen, skal sende mail til ingvild.Nistad@mrfylke.no, og akseptere møteinnkallingane som dei tar i mot.

Pressemelding frå Møre og Romsdal fylkeskommune