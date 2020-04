- Opplever ofte råkøyring i 30-sone

Nyheiter

Ei beburar i Storgata i Volda ber kommunen sette opp fartsdump i gata, som nyleg vart 30-sone.

-Vi opplever ofte råkøyring, til tross for at her er 30-sone. Det har vore stor trafikkauke etter at rundkøyringa ved Ottamarka kom. Det er fleire barnefamiliar og husdyr i området, og vi er bekymra for høg fart på gjennomgangstrafikken her, skriv bebuaren i eit brev til Volda kommune.

"Vi opplever påkjørsler av husdyr og liten vilje blant bilistane til å etterleve den nye 30-grensa i området. Vi håpar av heile vårt hjarte at vår bøn om ein eller to fartsdumper kan kome her ved samfunnshuset for å trygge oss som bur her, både folk og dyr Her er mange mjuke trafikantar frå omsorgsbustader, Fjordsyn og Omsorgssenteret som nyttar vegen forbi oss. Dei er mange eldre og funksjonshemma som til liks med oss vonar å få bukt med råkøyringa her. Det er høg fart begge vegar, men særleg frå rundkøyringa og nedover Storgata. Om kveldane høyrer vi ofte bilar i ekstremt høg fart nedover Storgata", står det i brevet