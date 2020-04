– Dramatisk at Strynefjellet er mykje stengt

Nyheiter

Seinast sist veke var vegen over Strynfjellet stengt grunna dårleg vêr. Det har skjedd mange gonger i fjor haust og i vinter. For transportørane gir dette lange omvegar og ekstra kostnader.

– Det er klart at vi blir påverka av dette. Eigentleg er det ganske dramatisk at vegen har blitt stengt så mange gonger, og vegen er ein hovudfartsåre mellom aust og vest, seier dagleg leiar Yngve Bøstrand i Bøstrand transport.

Eigar av Thor Tenden Transport, Rolf Olav Tenden, seier til Fjordingen at denne vinteren har vore krevjande og ekstra kostbar fordi Strynefjellsvegen har vore stengt langt over 20 gonger.

– Det går rett og slett ikkje an å ha ein heilårsveg som slett ikkje er heilårsveg. Omvegen via Sogn kostar oss ferjebillett og mellom 50 øre og ei krone meir pr mil i ekstra dieseforbruk, fordi vegen er mykje meir tungkøyrd. Vi driv samfunnskritisk transport og må ha ein veg vi kan stole på. Bodskapen min til samferdsleminister Knut Arild Hareide er å få fortgang i prosjektet med ny tunnel på Strynefjellsvegen. No er det full gass på utbygging av E6 sørover frå Otta. Konseptvalet for Strynefjellet er teke. No handlar det om å få prosjektet i posisjon for løyving, planlegging og oppstart. Det hastar, seier Tenden.