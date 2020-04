Nedgang i inntekta til bøndene

Nyheiter

Inntekta til den norske bonden gjekk ned med 6,2 prosent frå 2018 til 2019. Dermed fekk bonden 23.200 kroner mindre i snitt.

Det viser grunnlagstala til jordbruksforhandlingane. I 2018 tente bønder i snitt 377.000 kroner, mot 353.800 kroner i fjor, skriv Nationen.

Hovudgrunnen til nedgangen var at inntekta per årsverk frå mjølk og kjøt gjekk ned med 18.000 kroner.

Grunnlagstala til jordbruksforhandlingane i år er berre basert på inntektsutviklinga i jordbruket fram til og med 2019. Det har blitt varsla at det ikkje vil bli lagt fram budsjettanslag for 2020. Bakgrunnen for det er koronasituasjonen, som gir mykje usikkerheit rundt økonomien i landbruket.