Nyheiter

Arne Ola Grimstad har skrive fleire epistlar til Møre-Nytt om ulike småfuglar. Denne stod på trykk i avisa 14.04.2020.

Vi har – i dei likaste stundene av kvardagen vår – trong til å heie på dei som er friskaste, sunnaste, kjekkaste i tevlingane. Og dei som kliv det brattaste nipene, badar i sjø midtvinters, sveittar mest i skiløypa og er den mest dristige i utforløypene, dei får sofanordmannen til å juble mest. Men jauvisst er vi tøffe, vi som bur spreidde i kongeriket og har høge fjell planta mellom oss, for å sitere litt laust Ole Paus.

Lasaronen Då er turen komen til ein liten fjørkledd krabat som eg trur dei aller fleste kjenner.

Så når det dukkar opp – bokstavleg tala – ein liten svart og kvit fugl frå ei skummande elv, til og med midtvinters, då gir vi våre beste poeng til denne krabaten. Og dermed vart fossekallen nasjonalfuglen vår. Og dette til og med hos dei som kanskje aldri har sett denne fuglen i fri utfalding. Slike gutter, det vil gamle Norge ha, song vi sterkt i skulen, den tida elevane hadde song på timeplanen.

Jau då, fossekallen er ein tøffing, nesten utan sidestykke. For når hovudføda er små dyr og ikkje minst saftige mygglarvar som ligg godt og kaldt i eit rør bygd av småstein festa til ein stein på botnen av ei elv, då skal ingen våge seie at denne krabaten har lettvint tilgang til deg daglege føda. Men fossekallen ser seg ut ein passe stad, då dukkar han ned i straumen som kan vere temmeleg strid. Fuglen brukar vengene til å symje og manøvrere seg under vatn. Han snur på steinar og kikar under bergbaddar på leiting etter desse insektlarvane som trur dei har det trygt inne i panserrøyret sitt. Fossekallen nappar dei lause, kjem seg opp på eit isflak eller ein stein og bankar sund steinrøyret, slik at han kan plukke ut innvånaren som sikkert både smakar og gjer godt i ein svolten vinterskrott.

Som namnet fortel, denne fuglen finn du berre langs bekkar og elvar, heile tida på jakt etter mat. Og lufttemperaturen har ingen ting å seie, så lenge det er eit hol i isen der han kan smette ned i vatnet. Litt enklare er det sjølvsagt i den «varme» årstida. Den svarte og brune fjørdrakta er heilt vasstett, så fuglen er like tørr med det same han kjem opp av vatnet.

Reiret legg fossekallen svært ofte, kanskje oftast, nær ein foss, ofte på baksida av fossen, slik at han må flyge gjennom vass-spruten for å kome inn til reiret. Dermed er han rimeleg trygg på at korkje skjor eller kråke eller firføtte rovdyr kan kome til og røve egg eller ungar.

Ein skikkeleg standfugl er han. Men han må ha ope vatn, på ein eller annan måte. Så går du tur langs ei elv og ser ein mørk skygge av ein fugl som fyk anten nedover eller oppstraums, så er det truleg nasjonalfuglen du ser. Då bør du stanse opp og sjå om du får oppleve denne tøffingen på matauk. Så kan du kanskje gle deg over at somme kan ha det litt striare i føde for kone og born enn deg.

Hurra for fossekallen!