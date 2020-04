Håpet lever!

Nyheiter

Søndagens tekst: Johannes 21,1-14

Inngangen til denne påska var prega av mykje pessimisme og lite håp. Stigande både smitte- og dødstal, uro for born i risikoheimar, permitteringar, aksjefall og konkursar prega media.

Gjennom påska synes eg å ha sett von om betring. For sjølv om vi framleis er i ein svært alvorleg situasjon, ikkje minst i mindre ressurssterke land enn vårt eige, så er det meir håp å spore. Vi er på rett veg. Styresmaktene ser ut til å ha ein slags kontroll. Trua på at vi faktisk kan overvinne viruset, ser ut til å bli sterkare.

Men kanskje enno viktigare, er alle dei positive og gode tiltaka frå for å skape noko godt midt i det som uroar. Vartdal Plast som køyrde takkekortesje, Velle-lærarane som laga påskerebus, lokale eldsjeler som laga drive-in kino og Sparebanken Møre som gav tilskot til nettbrett for institusjonane. Lista kunne sikkert vore mykje lengre. Men desse får stå som håpsteikn i koronaen si påsketid. Teikn på at det går forbi. Teikn på at vi kjem oss gjennom også dette. Coronatid er slett ikkje endetid!

I Bibelforteljinga som høyrer til denne helga, møter vi Peter og nokre andre læresveinar ved Tiberiassjøen, der alt starta tre år tidligare. Det var her dei møtte Jesus første gong og den merkelege reisa tok til. No er dei er tilbake i kvardagen. Det vanlege livet med båt og fiskegarn.

Eg ser for meg ein resignert og litt nedbroten Peter på veg ut på fisketur. «Eg vil dra ut å fiske,» sa han og dei andre vart med. Peter og dei andre må ha vore i ei slags ventetid, ei tid der dei ikkje visste kva som kom. Hadde han stått opp, eller var det berre noko dei innbilte seg? Det blir ei tung natt med tomme garn.

Men på morgonkvisten snus alt på hovudet igjen. Ein over-ivrig Peter hoppar ut av båten og vassar i land når han skjøner kven som står på stranda og ropar på dei. Ei lang natt med tomme garn har plutseleg, på Jesu ord, blitt til ein morgon med sprekkfullt garn og nytt håp. Læresveinar som ikkje visste kven som stod på stranda blir med eitt læresveinar som både ser og veit. Veit at det er Jesus som står der på stranda og ventar på dei. Veit at det er sant. Han er stått opp!

Akkurat slik sjølve påska var full av kontrastar; død og liv, kjærleik og svik, mørke og lys, slik vert også denne natta og morgonen måla i kontrastane sine fargar. Svart hav blir ved Jesu ord til eit garn fullt av fisk. Nedbrotne og desillusjonerte læresveinar får i møtet med den oppstadne ny glød og nytt mot. Det er ikkje slutt! Jesus lever! Håpet lever!

Og slik Jesus lever, lever også vi!

Og snart, snart skal vi igjen leve saman og ikkje berre kvar for oss! Eg gler meg!

God helg!