Politiet opnar dørene att

Nyheiter

Etter stenginga av alle publikumsmottak i politiet 13. mars, startar Møre og Romsdal politidistrikt komande måndag ei gradvis gjenopning av publikumsmottaka i distriktet.

Volda og Ørsta lensmannskontor opnar dørene for publikum att saman med Kristiansund, Molde og Ålesund.

– Bakgrunnen for at publikumsmottaka vart stengde for fysisk frammøte over heile landet, var sjølvsagt å avgrense smittespreiing av koronaviruset. Men politiet har heile tida vore tilgjengeleg på telefon, seier politiinspektør Marianne Nørgaard Aae som er leiar for Felles eining for utlending, forvaltning og sivil rettspleie i Møre og Romsdal politidistrikt i ei pressemelding.

Einingsleiaren understrekar at smittevern-tiltaka har eit sterkt fokus også i samband med gjenopninga, til vern for både tilsette og publikum.

– Gjenopninga av publikumsmottaka gjeld i første omgang utferding av pass og avtalar innan opphald- og utlendingssaker i tillegg til meldingar som ikkje kan leverast digitalt. Der er viktig å merke seg at det må bestillast time for pass og at det er berre publikum med timeavtale som får bistand i utlendingssaker.