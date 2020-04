Aukande rasfare i fjellet

Nyheiter

Varsom.no melder faregrad tre- betydeleg rasfare- i fjellet på Sunnmøre laurdag. Det er mykje snø i fjellet, og med stigande temperatur aukar rasfaren.



– Rask temperaturstigning høgt til fjelles gir auka fare for våte laussnø- og flakskred. Ver merksam på skavlbrot som kan utløyse skred i underliggande terreng, lyder varselet.

Og dette er skredvurderinga: "Rask temperaturstigning utover dagen gir plussgrader opp til fjelltopphøgde. Dette gjer at det blir ei opphoping av vatn i eldre, større fokksnøflak. Skred kan løyse naturleg eller som følge av skavlbrot som løyser ut skred i underliggande heng. Plussgrader gjer at faren for våte laussnøskred i bratt terreng aukar, spesielt der sola får tak. Ekstra utsett er heng som har vore skjerma for vinden med laus, ubunden snø. Følg med om snøen blir mjuk, fuktig eller våt. Skredfaren vil variere noko gjennom døgnet og er lågast på morgonen, etter igjenfrysing, og stigande utover dagen med aukande temperatur."