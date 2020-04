Vil framleis ha kommunal leikeplass i Liadal

Nyheiter

– Borna i bygda har nytt godt av leikeplassen som er stor og inneheld mange ulike leikeapparat og natur. No når barnehagen skal stengast, har vi i grendelaget fått spørsmål om vi vil kjøpe nokre av leikestativa eller stabburet, heiter det frå grendelaget i eit skriv til kommunen.

– Etter dei signala vi har fått, har representantar frå kommunen sagt at alle leikeapparata skal fjernast. Stabburet må også fjernast. Grendelaget stiller seg undrande til dette. Kvifor må alle leikeapparata fjernast?, spør grendelaget.

Dei er innforstått med at det vert stilt krav til leikeapparat, og at nokon må vere ansvarlege. Grendelaget foreslår at ungdomsskuleavdelinga i Liadal kan ta på seg vedlikehaldet.

Det står også eit stabbur på området til barnehagen. Grendelaget ynskjer at anten kommunen eller grendelaget tek ansvaret for stabburet, og at det vert ståande. Bygningen kan nyttast til sambruk mellom bygdefolket og kommunen.