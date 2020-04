Tre gongar meir snø enn i fjor

Nyheiter

Vervarslinga sin målestasjonen på Eitrefjell på Bondalseidet passerte tre meter snø denne veka. Onsdag ettermiddag vart det målt 308,8 centimeter snø. Den same datoen i fjor var snødjupna 104 centimeter, viser statistikken til vêrvarslinga, publisert på yr.no.

Dette er resultatet av ein svært nedbørsrik vinter. Sidan årsskiftet har det kome ca. 1100 mm nedbør på Eitrefjell, og det brukar ikkje å vere den staden i Ørsta med mest nedbør.

Vi opererer her med cirkatal sidan det siste døgnet ikkje var ferdigregna/snødd då denne saka vart skrive.

Februar med sine 29 dagar vart våtast med 349,4 mm. Men så langt har og april vore svært våt, ikkje minst samanlikna med fjoråret. I april 2019 kom det kom 11,8 millimeter, altså langt mindre enn det siste døgnet.

Soldagar vert ikkje registrert, men det var 26 døgn med nedbør i januar, 23 i februar og 21 i mars.

Det store spørsmålet er no om det har regna og snødd frå seg for ei stund. Vêrmeldinga for dei neste ti dagane lovar i alle fall høgtrykk, sol og vår.