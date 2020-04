Kvitt kvitt, det so seg lagar, alle dagar, at Monsemann meg jagar, men kan meg aldri få

Arne Ola Grimstad har skrive fleire epistlar til Møre-Nytt om ulike småfuglar. Denne stod på trykk i avisa 31.03.2020.

Men ikkje sikkert, for ofte er det slik at det mest vanlege ofte er minst kjente. Men her er han, gråsporven. Han har fått eit lite forfina namn, lasaronen. Og det høver ganske godt, men for all del, ikkje tru at gråsporven er ein fargelaus skapning i fugleverda. Berre sjå på biletet av denne flotte gråsporvhannen som står på betongblokkene på ferjekaia i Volda og ventar på ein smule eller to frå rikmannens bord.

Litt merkeleg. Gråsporven er så knytt til menneska at han er heilt borte frå område der også menneska ikkje held til til dagleg. For der menneska er, der finst rimeleg mat, og gråsporven er ikkje veldig kresen. Og særleg der det er gardsbruk, der trivst gråsporven særs godt. Reiret sitt kan han til og med lage seg inne i fjøsen, og der er det lunt og varmt heile året, og mat i rikelege mengder. Og har du ein sporveflokk på førti-femti i løa og fjøset, er det faktisk ikkje små mengder kraftfor som går med til lasaronane.

Raudstrupen No er det tid for å kunne møte denne stillfarne småfuglen ute i skog og mark.

Då heimekjære og bortlengtande europearar drog over Atlanterhavet til Amerika, hdde dei også med seg gråsporv, og dermed vart denne krabaten ei lita økonomisk katastrofe for bondelandet over there. Og heilt umogleg å få utrydda, sjølv om mange prøvde på det.

Gråsporven er heilt knytt til menneske, men prøv aldri å temje ein gråsporv. Det går rett og slett ikkje. Ei kråke kan du temje, ein villfugl som dompap også, men aldri ein gråsporv.

Ein uvanleg streng vinter medan eg gjekk på skule i Volda, fanga eg inn ein raudstrupe og ein gråsporv som eg hadde på hybelen for å berge dei gjennom verste vinterstida. Raudstrupen vart handtam etter ei veke, medan lasaronen berre vart villare og villare og til slutt måtte sleppast ut, før han gjorde kål på inventaret på hybelen.

Gråsporven trivst best i flokk, og store deler av året både ser du og høyrer han i hekkar og hagebusker, der han sit og kvitrar, eller syng på sin høglydte måte. Sporvehauken kan godt tenkje seg ei gråsporvsteik til middag, men det er lettare tenkt enn gjort, for gråsporven har ein eigenskap som vernar han: Der er neste alltid ein sporv som held vakt, og dermed kan varslinga frå han, når ein hauk, eller for så vidt ein katt, nærmar seg jage alle sporvane inn i tettaste buskaset.

Og så er han kanskje ein av dei ivrigast sladderhankane. Har du utsett ein sporv for urett eller plage, kan du vere temmeleg sikker på at du ikkje får besøk av sporvane på lang tid etterpå. Sladderen går, og lasaronen finn alltid ein stad der han ikkje blir mobba eller fysisk skada.

Gråsporven er som namnet seier, mest grå, i alle fall hoa. Hannen kan syne fram vakre fargar og mønster, og den grå hetta på hovudet fortel med ein gong at dette er gråsporv. Reiret har han under takstein og i holer i hus og løe og andre hus. Og han kan føde fram fleire kull for året. Har han tilgang til fjøs, startar han kanskje produksjonen midt på vinteren.

Og til sist: Lasaronen er vel verdt eit studium, anten han tek støvbad i sandkassa eller skikkeleg vad i ein grumsete søylepytt. Etterpå kvitrar han til deg: «Kvitt kvitt, det so seg lagar, alle dagar, at Monsemann meg jagar, men kan meg aldri få.» (Arne Garborg)