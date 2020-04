Kor mange hjortar?

Nyheiter

Det vert vår-teljing av hjort natt til laurdag 18. april og natt til laurdag 2. mai.

- Teljingane går føre seg frå midnatt og fram mot kl. 06.00 i kommunane Hareid, Herøy, Sande, Vanylven, Volda og Ørsta, opplyser Landbrukskontoret i Herøy.

- Teljingane vert organisert lokalt i kvar kommune. Teljingane vert utført med systematisk søk over all innmark. Under teljinga vert det bruka kraftig lys, så det er viktig for folk å vere merksame på lysbruken dei aktuelle nettene. Resultatet av teljingane er med på å gi eit godt faktagrunnlag for korleis ein skal forvalte hjortestamma på Søre Sunnmøre, står det i ei pressemelding