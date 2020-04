Roleg påske for Røde Kors

Nyheiter

Det har vore færre folk i fjellet denne påska. Det merka Røde Kors godt på talet personar som trengde hjelp i påskeveka.

Påskeveka betyr i snitt 190 oppdrag og 455 skader på landsbasis for Røde Kors. I år er det registrert 48 oppdrag knytt til søk og redning, og 33 skader totalt, skriv NRK.

– Tala tyder verkeleg på at folk har tatt dette på alvor. Eg vil rose folk for at dei er så flinke, seier Rita Lekang, distriktsleiar i Nordland Røde Kors til kanalen.

Sjølv om det har vore færre skadar i fjellet har Røde Kors bidrege på andre område. Dei har hjelpt til med pasienttransport og testing av mistenkte eller bekrefta smitta med Covid-19. Hjelpetelefonen «Kors på halsen» har også hatt ein stor auke denne påska her.

Møre og Romsdal

Røde Kors Møre og Romsdal melder også om ei roleg påske.

- Koronasituasjonen har gjort at dei aller fleste hjelpekorpsa har hatt heimeberedskap, utanom nokre få hjelpekorps som har hatt noko bemanning på hyttene sine gjennom påska. Det har til tide vore god utfart i fylket, særleg på dagar der veret har vore godt, der folk har nytta seg av turar i nærmiljøet, skriv dei i ei pressemelding.

- Det ser ut til at det er gjort gode vegval og teke fornuftige avgjerder undervegs på turen, så vi har vore skåna for tyngre redningsoppdrag denne påska.

Mange har nytta dei stengde alpinanlegga, trakka seg opp sjølve og rent ned trasseane, opplyser Røde Kors.

- Det har vore fire oppdrag utanfor anlegg for Røde Kors Hjelpekorps i fylket i 2020, mot 10 oppdrag i 2019. Normalt er det i anlegg dei fleste oppdraga skjer i påska.