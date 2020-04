Nyheiter





Sjølv om det er meir korrekt å ikkje kalla han stillfaren, for dette er ein av dei mest lettkjennelege songfuglane vi har rundt oss. Ikkje nokon operasongar, ikkje mykje brisking, men med ein jublande song som du heilt sikkert vil kjenne att, når du først har «lært» deg han.

Raudstrupen er ei flyttfugl, men av ymse grunnar er det nokre som vert for seine til sydenturen og må ta sjansen på å overleve vinteren. Det kan nok verte så ymist med resultatet, men vi ser raudstrupen no og då gjennom heile vinteren. Og den første vårmånaden er ikkje til ende, før dei kjem «heim att» frå vinteropphaldet litt lenger sør i Europa, eller kanskje over på dei britiske øyane.

Nasjonalfugl

Raudstrupen er Englands nasjonalfugl. Medan vi her til lands set tøffingen over alle tøffingar på topp, fossekallen, vert britane sjarmerte av denne tillitsfulle brune fuglen med det store raude brystet og strupen, dei store mørke auga og den boblande, trillande songen frå ein grantopp eller ein tuja i hagen. Men skinnet kan bedra, som det heiter. For denne nasjonalbriten er ein hissigpropp nesten utan like. Han toler ikkje konkurranse på reirområdet, reviret, og går til frontalåtak på ein syngande rival som kanskje ikkje hadde tenkt å flytte seg. Der er døme på at storsinnet har kokt så iherdig at raudstrupen har rive i fillebitar små raudstrupekopiar, laga av tøyfiller, men med ein raud tøybit sydd på brystet.

Fredfull

Elles er raudstrupen ein tilsynelatande fredfull skapning. Så tillitsfull at han godt kan la seg lokke til å hente godbitar frå handa di, om snøen gøymer det naturlege matfatet.

Eg nemnde i innlegget om gråsporven at eg ein vinter i Voldatida hadde forbarma meg over ein hutrande raudstrupe i hagen til barber Rørstad, husverten min. Og så starta overlevingsprosessen. Gråsporven som eg allereie hadde på hybelen, ræste rundt mellom skulebøker og skitne sokkar og åt det han fann av brødsmular. Men raudstrupen sin hovudrett var vevkjerringar og sovande spyfluger, så det var nesten ikkje eit loft i Volda sentrum eg ikkje fekk lov å hente raudstrupemat frå.

I gisne glaskarmar, sprekker i bordkledninga og avkrokar. Og med ei papirboks, litt fylt av nemnde krek, vart eg etter kvart vel motteken med det same eg opna døra til kjellarhybelen min. Berre etter to dagar kom nasjonalbriten på lette svirrande venger og sette seg på handa medan eg opna neven og baud fram maten. Sporven sat langt frå meg og tykte dette var galskap.

Etter nokre veker fann eg raudstrupen død på golvet. Han hadde tydelegvis oppfatta vindauget som opning til fridomen og hadde knekt nakken i kollisjonen. Gråsporven måtte eg berre sleppe ut. Det vart for mykje å rydde opp att etter han.

Jublande

Men attende til raudstrupen: Ta med deg kikkerten og ta deg ein tur – eller to – ut i marka. Du vil heilt sikkert få kontakt med denne jublande songfuglen som no er på utkik etter make. Han er lett å høyre, og lett å få auge på, for han stikk så visst ikkje lyset sitt under ei skjeppe.

Gøymt

Og reiret? Det ligg som regel gøymt i ei tue, anten av gras eller lyng. Og du vil neppe sjå det før du brått skræmer opp hoa som ligg still og rugar. Medan hannen framleis driv og briskar seg med vakker, boblande song, som om han allereie har gløymt at han har både kone og snart fire-fem ungar å ta seg av.