– Eit sjokk for oss

Det seier ordførar Stein Aam i Ørsta kommune. Ørsta er den største eigaren i Tussa, og dermed den kommunen som vil misse mest inntekter når Tussa-styret no rår til at det ikkje vert utbetalt utbyte frå 2019-overskotet.

Det overskotet er på heile 96 millionar kroner, og ordførar Aam fortel altså at ein utbytenekt handlar om ti til tolv millionar kroner for Ørsta kommune.

Det var førre måndag at styret i Tussa offentleggjorde at det ikkje vert utbetalt utbyte for 2019.

– Dei økonomiske konsekvensane av koronapandemien med svingingar i rente- og valutamarknaden, kombinert med svært låge kraftprisar som følgje av ein våt og snørik vinter, gir sterkt reduserte forventningar til Tussa sitt årsresultat for 2020. Styret foreslår difor å ikkje betale ut ordinært utbyte for 2019, heitte det frå Tussa i ei pressemelding.

Likevel, det er ei lita opning for ei ny vurdering seinare i år.

– Om dei usikre tilhøva vert avklara og konsernet sin økonomiske situasjon tillét det, vil styret kalle inn til ekstraordinær generalforsamling i 2020 for å handsame sak om tilleggsutbyte, stod det i pressemeldinga.

For Ørsta kommune er meldinga uansett nedslåande. Kommunen er frå før i ein stram økonomisk situasjon, og med koronakrisa veit ikkje kommunen enno korleis ein skal lande. Brukarinntektene er reduserte, og med store delar av norsk næringsliv på felgen, kjem det heller ikkje inn skatteinntekter som forventa.

– Koronakrisa har også kosta kommunen dyrt. Og vi er spente på kva kompensasjonsordningane frå staten inneber, seier Aam.

Han merkar seg Tussa-styret sine argument.

– Eg har forståing for at Tussa har kome i ein vanskeleg situasjon, og at dei vil ha ein buffer mot inntektstap i 2020, seier Aam.

Likevel, han må også sjå det frå kommunen si side.

– Det er tungt, og det sit langt inne at vi kan måtte forlise denne avkastninga. Så kroner null i utbytte kan vi ikkje godta, seier Aam.

– Eg vil ha ein runde med administrasjonen og sentrale politikarar i Ørsta. Dessutan vil eg ha ein prat med dei andre eigarane. Det er generalforsamlinga som skal avgjere dette, seier Aam.