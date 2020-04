Vipa, ein snart sjeldan fugl

Nyheiter

Arne Ola Grimstad har skrive fleire epistlar til Møre-Nytt om ulike småfuglar. Denne stod på trykk i avisa 03.03.2020.

Min barndoms vandring og utforsking av myrområda heime, var sterkt prega av denne vakre fuglen. Eg snakkar om vipa. Eg hadde ikkje gått mange stega i vårangande myrterreng, før vipa var over meg med sine litt sorgfulle vi-ip, vipp-vipp. Fuglen syntest vere svart og kvit. Og med karakteristiske firkanta venger som laga ein spesiell lyd når ho flaksa nær. Og det gjorde ho nesten alltid. For ho hadde oftast eit reir på bakken, ein eller annan stad tett attmed, og den litt klagande songen fortalde, saman med den litt vinglande flukta, at reiret var like i nærleiken. Ei lita grop i graset med tre, kanskje fire, grønaktige egg med svarte flekkar.

Vipa var ein kjær sommargjest, kom tidleg om våren og heldt seg ofte i nærleiken av nypløgde åkrar, på leiting etter mat. Dei kamuflasjefarga ungane forlèt reiret med ein gong dei er tørre. Du skal vere temmeleg flink med auga dine for å finne dei, men foreldra gir i alle fall klar beskjed om at du helst bør gå bort.



Vipa er trekkfugl og flyg om hausten sørover eller sørvestover til strender og grasmarker og myrområde der vinteren er å leve med. Men tidleg om våren, kjem vipa att, karakteristisk i lufta, i songen og i fargane, dersom du kjem så vær at du verkeleg kan studere denne svært vakre fuglen. Kanskje mest karakteristisk er det flotte fjørtoppen på hovudet, det svarte brystet og den grønglinsande ryggen.



Diverre er vipa ein sjeldan fugl å sjå eller høyre i dag. Moderne landbruk med store maskinar som ikkje stansar opp ved eit vipereir har truleg mesteparten av skulda for at bestanden av vipe no er katastrofal låg.

Her i Ørsta har Åmsmyrane vore ein fast tilhaldsstad for vipa, og er det truleg enno. For nokre år sidan flaug ei vipe opp rett framfor bilen min i Åmdalen. Eg stansa for å sjå etter om eg hadde køyrt over fuglen, men han sat som «limt fast» med utslegne venger framme på grillen. Det gjekk fint å gjere vipa fri, og uskadd tok ho til vengene med eit lite sårt vi-ip.

Flyplassområdet i Hovdebygda har også vore eit typisk vipe-område, og eg ser fuglen av og til. Så kik etter, du også, når du no snart kan få heim att frå Syden denne flotte gjesten.