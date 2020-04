Ein utskriven - ingen nye koronapasientar

Nyheiter

Det er framleis to koronapasientar ved sjukehuset i Volda. Ein av pasientane i Kristiansund er utskriven, og det er ingen nye i Møre og Romsdal siste døgnet.

Her er oppdateringa frå Helse Møre og Romsdal 2. påskedag:

Volda sjukehus: To innlagde koronapasientar. Ein pasient på kohortavdelinga. (spesialavdeling for koronapasientar). Tilstanden er etter tilhøva god.

Ein pasient på intensiv, tilstand er i betring.

Ålesund sjukehus: Ein innlagd koronapasientar ved kohortavdelinga. Tilstanden til pasienten er etter forholda god.

Kristiansund sjukehus: To innlagde koronapasientar. To pasientar får intensivbehandling. Tilstanden for desse er alvorleg, men stabil.

Molde sjukehus: To innlagde koronapasientar. Tilstanden for den eine pasienten er framleis alvorleg, men stabil. Den andre pasienten ligg innlagd ved kohortavdelinga og pasienten er i betring.



Totalt sju pasientar med koronasmitte er innlagd i Helse Møre og Romsdal.