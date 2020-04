Nyheiter

I Virginia i 1934 låg guten Claude Ely sjuk til sengs med tuberkulose. Denne lungesjukdomen som tok så mange liv, sette og sitt preg her til lands. Vi mennesker som hadde gjort så mange teknologiske framsteg, stod igjen hjelpelause ovanfor dei destruktive kreftene som tok liv. Hundre år etter står vi igjen i same situasjon med ein ny sjukdom. Og vi må innsjå at vi er sårbare, fortsatt.

Claude Ely var berre tolv år då sjukdomen ramma han. Og slik som mange av oss har gjort, stod familien hans rundt senga og bad.

Og mange av oss har vel knytta trua vår til nettopp dette: Viss miraklet skjer, ja då skal eg sanneleg tru på ein Gud. Men viss det ikkje skjer, ja då kan det vere det same.

Men responsen frå tolvåringen Claude var annleis og uventa: Han begynte å nynne på ein song han hadde dikta på sjukeleiet: «Ain`t no grave gonna hold my body down».

Guten hadde skjøna noko viktig: «Det er ikkje sikkert at eg overlever dette her, men trua mi på Gud er rotfesta ein annan stad enn i min helsetilstand.» Dette heilt sentrale poenget finn vi og i Bibelen hos apostelen Paulus. Han skriv i Romarbrevet: «Om eg lever eller døyr, høyrer eg Herren til».

Nokre kristne predikantar lovar gull og grøne skogar, helse og beskytting frå alt vondt viss du berre trur på Gud og ber til Han, og gjerne betalar ein god slump pengar attpåtil.

Men dette er ikkje dette Jesus viser oss i påska. Den vegen Jesus gjekk, handla ikkje om å prøve å få det best mogleg for seg sjølv.

Den tolv år gamle guten Claude Ely overlevde heldigvis, og «Broder Ely» vaks opp til å bli ein kjent predikant og songar som levde i mange år etterpå. Og songen hans «Ain`t no grave» vart legendarisk, og uttallige artistar har gjort versjonar av denne, deriblant Johnny Cash som spelte inn denne songen, nærast på sitt eige dødsleie.

Og denne songen har fortsatt heilt fram til i dag å formidle håpsbodskapen i den kristne trua. Det er noko trassig i denne songen: Døden og det vonde skal sanneleg ikkje få siste ordet! Det er inga grav som skal kunne halde på meg når Jesus kjem igjen.

Slik Jesus møtte døden i påska, må alle mennesker møte sjukdom og død. Men det kristne håpet handlar ikkje om å få det lettast mogleg i dette livet her. Som kristne må vi oppleve alt som menneskelivet har å by på, av godt og vondt. Vi er ikkje skåna for kriser eller pandemiar, og heller ikkje død.

Men Jesus viser oss i påska ein Gud som held oss i sine hender både i liv og død .Men ein gong skal vi verte overraska av å vakne opp i Guds rike, seier han.

Det var nokre kvinner som kom til Jesus si grav, påskedag, står det. Dei finn henne open og tom. Dei vert overraska over at Jesus sin døde kropp ikkje er der, og det står slik i evangeliet etter Lukas: «Dei visste ikkje kva dei skulle tru, men med eitt stod det to menn hos dei i skinane klede. Dei sa: kvifor leitar de etter den levande mellom dei døde? Han er ikkje her, han er stått opp.»