«Eigentleg ein vakker fugl»

Arne Ola Grimstad har skrive fleire epistlar til Møre-Nytt om ulike småfuglar. Denne stod på trykk i avisa 18.02.2020.

I dag skal eg absolutt forlate småfuglane, for denne fuglen ruvar godt i terrenget, sjølv om det meste er fjør, hals og lange bein.

Hegren, eller gråhegre som han heiter offisielt, høyrer til vatn og sjø, men merkeleg nok må han ha anten høge tre eller stupbratte hamrar, der han kan ha reiret sitt. På våre kantar er han svært vanleg, og mange ein hobbyfiskar har trudd han skræmde opp ei havørn, når hegren lettar frå fiskeplassen sin, breier ut dei store vengene sine og lettar.

Den lange halsen bøyer han bakover, og så fram, slik at ein ikkje kan sjå han særleg dominerande. Men når hegren har landa, og strekkjer ut heile seg, ser vi at halen er lang og tynn, hovudet lite, men med eit langt, stort og spisst nebb. Auga sitt tett saman og oppsynet til ei passe skræmd unghegre er nok litt skræmande.Den langbeinte hegren held til i grunne farvatn, anten langs fjøra, eller langs elvar og vatn, der han fiskar,Teknikken er både smart og tidtrøytande. Han kan godt stå i mange minutt og nistire på ein fisk som er i nærleiken, men kanskje litt for langt unna.

Hegren er kolonirugar, det vil seie at mange par held til i same treklynga, gjerne eit lite plantefelt av granert, eller andre tre. Byggverket er ikkje mykje føreseggjort, det er stort sett samanraska kvistar og greiner, og med litt påbygging og pynting kan det verte temmeleg tungt etter kvart. Hegren startar ruginga når første egget er lagt, så når siste egget er kome, er hegreungen i det første allereie godt på veg. Difor finn du ungar av ulike storleik på same tid. Og det er ikkje sikkert at den siste ungen får oppleve å bli vaksen, for dei største ungane kan godt finne på å leike kannibalar og såleis kverke og ete opp sine mindre søskjen.

I ein hegrekoloni er det nesten alltid spetakkel etter at ungane er komne. Og ein vil ofte oppdage kolonien på lang lei, ikkje minst på skiten fuglane gir frå seg. Dette er skarpe saker, og det hender ikkje sjeldan at treet reiret ligg i kan verte drepe av hegreskiten.

Til slutt bør vi gi denne særprega storkeliknande fuglen eit par kompliment: Hegren er eigentleg ein vakker fugl, i grått og svart. Og med fin hovudpynt som gjer seg veldig godt i motvind, kan hegremannen lett sjarmere sine «damer». Om ikkje med «songen» som aldeles ikkje fortener å verte kalla song.