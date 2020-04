Stal bil i Furene

Nyheiter

Politiet melde fredag kveld om tjuveri av ein bil i Furene. Ein person er meldt til politiet for tjuveriet, og for å ha køyrt utan gyldig førarkort.

Bilen er levert tilbake til eigar.

Stal bil i Hornindal

Ein bil vart også meldt stolen i Hornindal, natt til laurdag.

Like over klokka tre melde politiet at eigar av bilen hadde funne att bilen kollidert ved Kjøshammertunnelen. Politiarbeid på staden resulterte i at to personar er sikta for køyring i alkoholpåverka tilstand. Den eine av dei er eigaren av bilen.