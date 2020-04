Redusert kollektivtilbod frå 14. april

Nyheiter

Det melder fylkeskommunen i ei melding.

- Vi har no fått ein god del erfaringar gjennom om lag ein månad med koronatiltak. Vi ser at talet på reisande er svært lågt, og må derfor tilpasse tilbodet ytterlegare frå 14. april, seier Jesper Wiig, seksjonsleiar for drift i FRAM i pressemeldinga.

- Vi oppmodar publikum til å bruke reiseplanleggaren på frammr.no og inne i FRAM-appen for å finne oppdatert ruteinformasjon. Det er òg mogleg å ringe FRAM Kundesenter for å få ruteopplysingar.

Bussane

Etter påske vil bussane køyre med det tilbodet som normalt gjeld på sommaren og skulefri, med nokre få unntak.

For Sunnmøre sør vil rutene køyre som ved dagar med skulefri, med unntak av rute 250 Ålesund-Sykkylven-Stranda-Hellesylt-Stryn som får endringar på to avgangar.

Fleire ferjer får også redusert tilbodet. Mellom dei strekninga Standal-Trandal. Her går ferja berre på signal.

Meir informasjon hos fylkeskommunen.