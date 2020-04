Ein sky vintergjest

Nyheiter

Arne Ola Grimstad har skrive fleire epistlar til Møre-Nytt om ulike småfuglar. Denne stod på trykk i avisa 15.01.2020.

Eg har i haust/vinter skrive litt om nokre klassiske småfuglar vi kan ha glede av i den kalde årstida.

Dei fuglane eg no presenterer, er ikkje akkurat småfuglar. Tvert imot. Dette er dei alle største ville fuglane vi har i landet.

Songsvana ser vi ikkje noko særleg av om sommaren på våre kantar, sjølv om nokre individ dei siste åra har funne ut at det kan gå an å busetje seg hos oss heile året. Ser vi ein stor, kvit symjefugl, er det så å seie alltid ei annan svane, knoppsvana, vi ser. Knoppsvana er nærast ein slags tamfugl, men songsvana er så «vill» og sky at ho har vore omspunne med mykje mystikk og fantasifulle forteljingar til alle tider.

Vintergjest

Dette er ein fugl som på våre kantar dukkar opp ut på hausten, etter at isen har lagt seg på elvar, vatn og innsjøar i polare strok, stort sett over heile Nordkalotten. Songsvana er heile livet knytt til vatn, i verste fall sjø, og difor er vårt område av fedrelandet rikt representert med overvintrande songsvaner.

Namnet har kanskje ikkje så mykje med det vi kallar song å gjere. Høge, nesten trompetaktige lydar ber langt av lei, og folk sa at når svanene syng om kvelden, vert det mildvêr. Elles er songsvana ein veldig sky fugl, men i vassdrag der stort sett same fuglande kjem att år etter år, kan det verte nokså vande med folk.

Songsvana er drivkvit, kanskje med litt «skiten hals»

Kvit som snøen

Songsvana lever av planter ho finn på botnen av grunne elvar og vatn. Men ho kan også gå på markene og nappe gras, om isen ikkje tillet å vere i vatnet. Og er det isvanskar i vatna, kan songsvane for ei stund ta til takke med grunnene i sjøen, her i Ørsta særleg ved Vekslet og mot elveosen. Dette biletet er teke akkurat der.

Songsvana er drivkvit, kanskje med litt «skiten» hals. Ungane er grå og følgjer foreldra heile hausten og vinteren. Det seiest at songsvana lever i livslangt «ekteskap», og at dersom ein av paret vert borte, sørgjer den gjenlevande stå tungt at det kan stå om livet. Og nokre meiner at ektemaken syng ekstra sårt. Omgrepet svanesong kjenner sikkeert mange til.

Der er noko verdig og flott over desse kvite, store fuglane. I heimbygda mi følgde vi godt med utover hausten og noterte med glede den dagen vi høyrde og såg dei første vintergjestane. Og om våren var det alltid mykje ståk og lyd dag og natta til endes, før dei tok av og sette kursen mot det høge nord.